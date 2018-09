Berlin (AFP) Der FDP-Bundesvorstand will nach Medienangaben in seiner Sitzung am Montag Generalsekretärin Nicola Beer zur Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr nominieren. Das berichtete die "Rheinische Post" mit Verweis auf Parteikreise. FDP-Chef Christian Lindner wolle mit der Nominierung der Spitzenliberalen das pro-europäische Profil der Partei stärken.

