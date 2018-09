Berlin (AFP) Rund vier Millionen Erwerbstätige in Deutschland leben einer Studie zufolge dauerhaft in schwierigen Arbeits- und Lebensverhältnissen. Jeder achte Erwerbstätige gehört damit auf Dauer zum sogenannten Prekariat, wie die von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderte Untersuchung zeigt, die am Montag veröffentlicht wurde. Diese Menschen haben einen Job ohne Perspektive, zu wenig Einkommen und eine mangelhafte soziale Absicherung - und das über mehrere Jahre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.