Sydney (AFP) Die australische Metropole Sydney bekommt einen zweiten Flughafen. Premierminister Scott Morrison eröffnete am Montag offiziell die Bauarbeiten. Der Western Sydney Airport soll 2026 fertig sein. Schätzungen zufolge wird sich die Zahl der Passagiere, die in der Millionenstadt starten und landen, in den kommenden 20 Jahren verdoppeln.

