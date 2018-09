Moskau (AFP) Die Kreml-Partei Einiges Russland hat am Sonntag bei zwei Gouverneurswahlen empfindliche Niederlagen erlitten. Bei den Stichwahlen in der fernöstlichen Region Chabarowsk und in der nahe Moskau gelegenen Region Wladimir setzten sich die Kandidaten der ultrarechten Partei LDPR gegen die Kreml-nahen Amtsinhaber durch, wie die Wahlkommission am Montag mitteilte. Schon beim ersten Wahlgang am 9. September hatte Einiges Russland mehrere Niederlagen einstecken müssen. Viele Russen sind derzeit wegen der geplanten Rentenreform verärgert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.