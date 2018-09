Augsburg (AFP) Die bayerischen Grünen sind laut einer Umfrage weiter in der Wählergunst gestiegen. Wie die "Augsburger Allgemeine" und "Spiegel Online" am Montag berichteten, kommt die Oppositionspartei mittlerweile auf knapp 18 Prozent - anderthalb Prozentpunkte mehr als noch vor zwei Wochen in dieser Umfrage. Vor einem halben Jahr standen die Grünen in Bayern noch bei zwölf Prozent, auch andere Institute sahen sie zuletzt aber bei 17 oder 18 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.