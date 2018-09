Paris (AFP) US-Mediziner haben einem Querschnittsgelähmten mit Hilfe implantierter Elektroden seine Gehfähigkeit zurückgegeben. Ärzte der Mayo-Klinik im US-Bundesstaat Minnesota schrieben in einem am Montag in der renommierten Wissenschaftszeitschrift "Nature Medicine" veröffentlichten Artikel, der nach einem Unfall mit einem Schneemobil seit fünf Jahren an beiden Beinen gelähmte Mann habe wieder gelernt zu gehen. Die Therapie könnte ein Durchbruch in der Behandlung von Wirbelsäulenverletzungen sein.

