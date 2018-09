Frankfurt/Main (dpa) - Nach zwei starken Wochen ist der Dax mit leichten Verlusten in den Handel gegangen. Er gab um 0,39 Prozent auf 12.382,51 Zähler nach.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gab um 0,24 Prozent auf 26.280,37 Punkte nach.

An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Freitag zwar einen weiteren Höchststand erreicht, nach dem europäischen Handelsende tat sich jedoch nicht mehr viel.

Gleiches galt am Morgen in Asien, wo in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt nicht gehandelt wird. In Hongkong ging es derweil deutlich abwärts.