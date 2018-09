Stuttgart (AFP) Während einer Münzmesse haben Unbekannte in Stuttgart eine wertvolle Goldmünze aus einer Vitrine gestohlen. Die Münze im Wert von mehreren tausend Euro verschwand am Samstag aus einer Vitrine, wie die Polizei am Montag mitteilte. Vermutlich ereignete sich der Diebstahl demnach, während der Besitzer bei offener Vitrine mit einem Interessenten ein Verkaufsgespräch über ein darin ausgestelltes anderes Exponat führte.

