Sarajevo (AFP) Zwei Migranten mit mehreren Schusswaffen, ein Syrer und ein Algerier, sind in Bosnien-Herzegowina festgenommen worden. "Wir wissen noch nicht, was sie damit machen wollten", sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Es war das erste Mal, dass die bosnische Polizei Schusswaffen bei Migranten entdeckte, die nach wie vor in großer Zahl über die Balkanländer nach Westeuropa kommen.

