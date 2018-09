Gütersloh (AFP) Studenten nutzen in Deutschland seltener das Auto, um zur Hochschule zu kommen. Während im Jahr 2003 noch gut ein Drittel (36 Prozent) von ihnen sich auf dem Weg zu Seminar oder Vorlesung regelmäßig hinter das Steuer setzte, liegt der Anteil inzwischen nur noch bei einem Viertel (25 Prozent), wie eine vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Dienstag in Gütersloh vorgestellte Studie ergab.

