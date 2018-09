München (AFP) Die Grenzpolizei im bayerischen Piding hat zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen. In einem Hohlraum in ihrem Auto fanden die Beamten drei Migranten, wie die Bundespolizei am Dienstag in München mitteilte. Ihr Gesundheitszustand war kritisch.

