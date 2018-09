Berlin (AFP) Der neue Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus will seine Wahl nicht als Misstrauensvotum der Abgeordneten von CDU und CSU gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verstanden wissen. "Eins ist klar: Die Fraktion steht ganz fest hinter Angela Merkel", sagte Brinkhaus am Dienstag. Die Fraktion wolle mit Merkel "die Sache gut regeln und will gut mit ihr zusammenarbeiten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.