Bangkok (AFP) Ein reicher britischer Rentner und seine thailändische Ehefrau sind in Thailand mutmaßlich Opfer eines Auftragsmordes geworden. Die Leichen der beiden wurden am Dienstag in zwei Metern Tiefe im Garten ihres Grundstücks in der nördlichen Provinz Phrae gefunden, wie Polizeichef Manas Kerdsukho berichtete. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen, darunter der Bruder der Ehefrau, der laut Polizei mutmaßliche Auftraggeber des Mordes.

