Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat ein neues Informationsangebot zum Klimawandel gestartet. Das "Deutsche Klimavorsorgeportal" (Klivo) richtet sich an Behörden, Unternehmen und interessierte Bürger, wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag in Berlin mitteilte. Das Portal unter klivoportal.de bietet demnach staatlich geprüfte und aktuelle Informationen zum Klimawandel in Deutschland und Empfehlungen zur Vorsorge gegen Klimaschäden.

