Düsseldorf (AFP) Die Bundesregierung will in der laufenden Legislaturperiode 650 Millionen Euro in die Entwicklung von Quantentechnologien investieren. Ein Förderprogramm mit den entsprechenden Dimensionen soll das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen, wie die "Rheinische Post" aus Düsseldorf am Dienstag berichtete. Die Förderung von Quantentechnologien ist ein Bereich der Strategie der Bundesregierung zur Förderung von Zukunftstechnologien.

