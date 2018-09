Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat leichte Kursgewinne verbucht. Der Dax legte gegen Mittag um 0,15 Prozent auf 12.369,09 Punkte zu.

Allzu risikofreudig waren die Anleger jedoch nicht: Das Risiko steigender Zinsen, die die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung erlassen könnte, lässt Investoren vorsichtig agieren.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,17 Prozent auf 26 151,97 Zähler leicht vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,18 Prozent auf 3416,57 Punkte.

Am Nachmittag werden in den USA Daten zur Stimmung der Konsumenten im September veröffentlicht. Der private Verbrauch ist bei weitem die stärkste Stütze der US-Konjunktur. Bislang hatte sich der Handelskrieg mit China nicht als größere Belastung für die Konjunktur erwiesen.

Die Serie an Strafzöllen und Gegenzöllen zwischen den USA und China dürfte sich aus Sicht von Analysten auch über die beiden Länder hinaus preissteigernd auswirken. Erschwerend hinzu kommen anziehende Energie- und Rohstoffpreise: Der Ölpreis stieg zuletzt auf den höchsten Stand seit Anfang 2014.

Das belastete die Aktien der Lufthansa, die um 3 Prozent nachgaben. Am Vortag war der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent deutlich über die Marke von 80 US-Dollar gestiegen. Aktien von Wirecard bauten die Gewinne vom Wochenbeginn aus, sie verteuerten sich um 2,7 Prozent.

Der Bezahldienstleister war am Montag in den Dax aufgerückt und ersetzt dort die Aktien der Commerzbank. Aktien von Evonik büßten gut 3 Prozent auf 31,29 Euro ein. Am Vorabend hatte mit der RAG Stiftung der größte Aktionäre des Chemiekonzerns rund 16 Millionen Evonik-Aktien zu 30,65 Euro je Anteilsschein verkauft.