New York (AFP) Deutschland und Saudi-Arabien haben ihre monatelange diplomatische Krise überwunden. Der saudi-arabische Botschafter wird nach zehnmonatiger Abwesenheit nach Berlin zurückkehren, wie am Rande der UN-Generaldebatte in New York aus diplomatischen Kreisen verlautete. Die Krise war im November 2017 durch Äußerungen des damaligen Bundesaußenministers Sigmar Gabriel (SPD) ausgelöst worden. Er hatte Riad mit kritischen Aussagen zur Libanon-Politik verärgert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.