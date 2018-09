Dubai (AFP) Im Golfstaat Bahrain sind 169 Menschen wegen Bildung einer "terroristischen Organisation" angeklagt worden. In Anlehnung an die libanesische Hisbollah-Miliz hätten sie mit Unterstützung des iranischen Geheimdienstes eine "Terrororganisation namens Bahrain-Hisbollah" gegründet, sagte Generalstaatsanwalt Ahmad al-Hamadi am Dienstag. 111 der 169 Angeklagten befänden sich in Gewahrsam. Einen Termin für den Prozessbeginn nannte er nicht.

