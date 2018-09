Bremerhaven (AFP) Eine Frau ist in Bremerhaven mit ihrem Auto in ein Hafenbecken gerollt und darin ums Leben gekommen. Trotz der minutenschnellen Alarmierung von Rettungstauchern und anderen Einsatzkräften habe das im Wasser versunkene Fahrzeug nicht schnell genug gefunden werden können, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Erst nach knapp zwei Stunden gelang es am Montagabend, den Wagen aufzuspüren.

