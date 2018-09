Berlin (AFP) Nach der Studie zum Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche fordert Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) eine konsequente Aufarbeitung. "Die Ergebnisse der Studie sind erschütternd und gleichzeitig ist klar, dass das nur der Anfang sein kann", erklärte Giffey am Dienstag in Berlin. "Ich erwarte schonungslose Aufklärung und sehe die Studie nur als Ausgangspunkt."

