Wiesbaden (AFP) Wer sich gezielt über Unfallgefahren in seiner Stadt informieren will, kann dazu nun auf ein neues Angebot der deutschen Statistikbehörden zugreifen. Das Statistische Bundesamt stellte am Dienstag einen interaktiven Unfallatlas vor. Unter der Adresse https://unfallatlas.statistikportal.de können interessierte Bürger etwa schauen, wo sich in ihrem Heimatort die meisten Verkehrsunfälle ereignen oder wo auf dem Weg zur Arbeit besondere Gefahren lauern.

