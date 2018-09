Berlin (AFP) Der konservative Unionsflügel sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel durch die Niederlage von Volker Kauder (beide CDU) bei der Wahl des Unionsfraktionschefs massiv geschwächt. "Mit dem heutigen Tag hat die Merkel-Dämmerung unwiderruflich begonnen", erklärte der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, am Dienstag. Der Sieg des bisherigen Fraktionsvizes Ralph Brinkhaus gegen den von Merkel unterstützten Amtsinhaber Kauder zeige, "wie groß sogar in der bisher sehr folgsamen Fraktion der Wunsch nach einem inhaltlichen und personellen Neuanfang an der Spitze ist."

