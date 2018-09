Berlin (AFP) Die Grünen-Politikerin Renate Künast begrüßt die Klage einer ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin in den USA wegen des Umgangs mit verstörenden Inhalten in dem Online-Netzwerk. Das Sichten und Bewerten von Hassbeiträgen, Gewaltvideos und Ähnlichem sei "eine extreme Belastung", sagte Künast am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Dass es deswegen eines Tages Klagen geben würde, sei abzusehen gewesen. Die Frau wirft Facebook Medienberichten zufolge vor, durch ihre Arbeit als Beitragsmoderatorin traumatisiert worden zu sein.

