Berlin (AFP) FDP-Chef Christian Lindner sieht in der Wahl von Ralph Brinkhaus (CDU) zum neuen Chef der Unionsfraktion im Bundestag ein "Zeichen gegen eine Fortsetzung der großen Koalition auf Dauer". Die Entscheidung für Brinkhaus zeige einen "Erneuerungswillen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion", sagte Lindner am Dienstag im Fernsehsender Phoenix. Zugleich sei sie ein "Zeichen der Erosion der Autorität" von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

