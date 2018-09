Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die New Yorker Einigung zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran begrüßt. Es sei ein "klares politisches Signal", dass sich die westlichen Vertragsstaaten nach dem Ausscheren der USA auf "konkrete Lösungen" zum Erhalt des Abkommens geeinigt hätten, erklärte Maas nach Angaben des Auswärtigen Amtes am Dienstag in New York. Solche Lösungen seien nötig, "damit Zahlungswege offen gehalten werden und Handel mit Iran weiter möglich bleibt".

