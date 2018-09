Fulda (AFP) Der Leiter der von der Deutschen Bischofskonferenz beauftragten Studie zum sexuellen Missbrauch durch Geistliche hat sich "erschüttert" von den Ergebnissen gezeigt. Er habe an sich als forensischer Psychiater eine professionelle Distanz, sagte der Mannheimer Professor Harald Dreßing am Dienstag bei der Vorstellung der Studie in Fulda. Aber sowohl das Ausmaß als auch der Umgang der Kirchenverantwortlichen mit den Taten hätten ihn erschüttert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.