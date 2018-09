Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vermisst in den Verhandlungen der EU mit Großbritannien über die Beziehungen nach dem Brexit eine klare Position Londons. Die Diskussion sei da "nicht ganz so eineindeutig", sagte die studierte Physikerin Merkel am Dienstag beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Der Begriff "eineindeutig" aus der Mengenlehre bedeutet: eindeutig in beiden Richtungen.

