Heilbronn (AFP) Nach dem Fund von zwei Toten in einem ausgebrannten Wohnmobil in Baden-Württemberg gehen die Ermittler inzwischen von einem Suizid vor dem Hintergrund eines Familiendramas aus. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn am Dienstag mitteilten, wurde unter anderem ein Abschiedsbrief des Besitzerehepaars aufgefunden.

