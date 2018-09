Jerusalem (AFP) Nach dem Abschuss eines russischen Militärflugzeugs über Syrien infolge von israelischen Luftangriffen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekräftigt, weiter gegen die militärische Präsenz des Iran in Syrien vorzugehen. Dabei werde sich Israel weiterhin mit Russland abstimmen, das den syrischen Machthaber Baschar al-Assad militärisch unterstützt, sagte Netanjahu am Dienstag vor dem Abflug zur UN-Generaldebatte in New York.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.