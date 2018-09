Fulda (AFP) Der Opferverband Eckiger Tisch hat die Studie der Deutschen Bischofskonferenz zum Missbauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland als viel zu oberflächlich kritisiert. Die tatsächliche Zahl der von sexuellem Missbrauch betroffenen Menschen bewege sich "in völlig anderen Dimensionen, als es die vorgelegten Zahlen suggerieren", erklärte Matthias Katsch, Sprecher des Eckigen Tischs, am Dienstag zu den Beratungen der Bischofskonferenz über die Studie im hessischen Fulda.

