Tallinn (AFP) Angesichts der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche hat Papst Franziskus Verständnis für die Entfremdung junger Menschen von der Kirche geäußert. Die Jugend sei "empört" und sehe keine "klare Verurteilung" der Skandale, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag vor jungen Christen in einer protestantischen Kirche in der estnischen Hauptstadt Tallinn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.