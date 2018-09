Berlin (AFP) Der Vorsitzende des unionsnahen Studentenverbands RCDS, Henrik Wärner, hat die Wahl von Ralph Brinkhaus (CDU) zum neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag begrüßt. "Brinkhaus ist ein guter Mann, um wieder eine neue Diskussionskultur in der Union einzuführen", sagte Wärner am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. "Durch diese gelebte Demokratie beweist die Union, dass es ihr nicht an neuen Verantwortungsträgern mangelt."

