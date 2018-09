Berlin (AFP) Die ländlichen Regionen im Osten verlieren zunehmend den Anschluss an die Städte. Das geht aus dem neue Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit hervor, der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden soll. Demnach ziehen die ostdeutschen Groß- und Universitätsstädte "vor allem junge und gut qualifizierte Menschen an", von denen viele zuvor im ländlichen Raum lebten. "Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind im Bereich der technischen und sozialen Infrastruktur bereits heute deutlich spürbar", heißt es in dem Bericht.

