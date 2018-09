Hamburg (AFP) Nach der Brandattacke auf Behördenmitarbeiter bei der Einweisung eines psychisch Kranken in Hamburg befinden sich die beiden Schwerverletzten nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei in der Hansestadt am Dienstag mit. Der Zustand des 28-jährigen mutmaßlichen Täters und eines 59-jährigen Mitarbeiters des Bezirksamts habe sich stabilisiert. Bereits kurz nach der Tat am Montag war ein 50-jähriger Bezirksamtsbediensteter gestorben.

