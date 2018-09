Gütersloh (AFP) Die Beteiligung an Weiterbildungsangeboten ist in Deutschland regional sehr unterschiedlich. Bundesweit nahmen im Jahr 2015 im Schnitt 12,2 Prozent aller über 25-Jährigen an einer allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung teil, wie eine am Dienstag von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte Studie ergab. Dabei reichte demnach die Spanne allerdings von 7,8 Prozent im Saarland bis zu 15,3 Prozent in Baden-Württemberg.

