Tokio (AFP) Nachdem eine Japanerin ihr totgeborenes Kind mutmaßlich rund fünf Jahre in einem Schließfach aufbewahrt hat, ist sie in Tokio verhaftet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 49-jährige Frau die Babyleiche in einem Schließfach in der Nähe des Bahnhofs Uguisudani eingeschlossen. Nach Angaben der lokalen Medien stellte sich die arbeitslose Frau selbst. Sie erklärte demnach, sie habe vor "vier oder fünf Jahren" eine Totgeburt erlitten.

