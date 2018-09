Hermsdorf (AFP) Rund 200 neue Autoreifen haben Unbekannte auf einen Schlag aus einem parkenden Lastwagen an der Autobahn 38 in Sachsen-Anhalt gestohlen. Die Täter schlugen in der Nacht zum Dienstag auf einem Rastplatz zu, während der Fahrer schlief, wie die Autobahnpolizei im thüringischen Hermsdorf mitteilte. Auch am Morgen merkte der Fahrer zunächst nichts und setzte seinen Weg fort.

