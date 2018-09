Kabul (AFP) Die Vereinten Nationen untersuchen "glaubwürdige Berichte", nach denen neun Mitglieder einer afghanischen Familie bei einem Luftangriff getötet wurden. Frauen und Kinder seien am Samstag getötet worden, nachdem eine "Luftmunition" im Haus eines Lehrers im Bezirk Tagab in der östlichen Provinz Kapisa eingeschlagen war, teilte die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (Unama) am Dienstag in Kabul mit. Sechs weitere Familienmitglieder seien verletzt worden. Die US-Streitkräfte bestritten, dass es bei dem Angriff zivile Opfer gab.

