Chicago (AFP) Eine weiße Polizistin, die einen unbewaffneten schwarzen Mann in dessen Wohnung erschossen hat, ist am Montag gefeuert worden. Eine interne Untersuchung habe ergeben, dass Amber G. sich bei ihrer Festnahme wegen Totschlags ungebührlich Verhalten habe, erklärte die Polizei in Dallas. "G. wurde wegen ihrer Taten gekündigt", hieß es weiter.

