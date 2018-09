Berlin (AFP) Vertreter jüdischer Gemeinden haben mit Befremden auf die bevorstehende Gründung einer offiziellen Vereinigung "Juden in der AfD" reagiert. Es sei ihr "völlig unverständlich", wie "jüdische Menschen ihre Mitgliedschaft in einer solchen Partei vor sich selbst rechtfertigen können", sagte die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, der "Bild"-Zeitung (Dienstag). "Die AfD ist und leibt eine Partei, in der Antisemiten sich pudelwohl fühlen können", fügte Knobloch hinzu.

