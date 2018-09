Bayreuth (AFP) Bei einem Unfall mit einem Schulbus bei Pegnitz in Oberbayern sind am Mittwochmorgen zwölf Schüler und der Fahrer leicht verletzt worden. Der 64-jährige Fahrer sei wohl einem Tier ausgewichen und dabei mit seinem Fahrzeug auf eine leicht abschüssige Wiese neben einer Landstraße geraten, teilte die Polizei in Bayreuth mit.

