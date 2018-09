Washington (AFP) Nach dem Triumph des US-Kabelriesen Comcast im Bieterwettrennen um den europäischen Bezahlsender Sky hat sich das Medienunternehmen 21st Century Fox zum Verkauf seiner Sky-Anteile bereit erklärt. Fox werde seinen Anteil an Sky in Höhe von 39 Prozent an Comcast veräußern, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Eigentlich hatte sich Fox aus dem Imperium von Rupert Murdoch die übrigen 61 Prozent an Sky sichern wollen, erst am Samstag stach dann aber Comcast Fox mit einem höheren Angebot aus.

