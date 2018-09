Wuhan (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist im Achtelfinale des Damen-Tennis-Turniers in Wuhan ausgeschieden. Die Weltranglisten-Dritte unterlag der Australierin Ashleigh Barty am Mittwoch 5:7, 1:6. Es war im vierten Vergleich gegen die Weltranglisten-17. Barty die zweite Niederlage für Kerber. Damit sind keine deutschen Spielerinnen mehr im Feld des mit knapp 2,75 Millionen Dollar dotierten Turniers in China vertreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.