Bremen (AFP) Eine Gruppe von etwa zehn Angreifern hat in Bremen einen jungen Mann an einer Tankstelle attackiert und durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die unbekannten Täter hätten zudem mit Baseballschlägern auf den 21-Jährigen und sein Auto eingeschlagen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Motiv war zunächst unklar.

