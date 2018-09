Chemnitz (AFP) Nach den Demonstrationen rechtsgerichteter Gruppen Anfang September in Chemnitz ist ein weiterer Tatverdächtiger in einem Schnellverfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht Chemnitz verurteilte den 27-jährigen Thüringer nach Angaben einer Sprecherin am Mittwoch wegen eines Angriffs auf Polizisten und verhängte fünf Monate Haft auf Bewährung.

