München (AFP) Unmittelbar vor dem Fernsehduell zur bayerischen Landtagswahl hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein neues Rekordtief seiner CSU in einer Umfrage hinnehmen müssen. In einer am Mittwoch von der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Insa-Umfrage kommt die CSU auf nur noch 34 Prozent, das ist der niedrigste jemals in einer Sonntagsfrage zur Landtagswahl für sie gemessene Umfragewert. Bei der Landtagswahl 2013 hatte die CSU mit 47,7 Prozent noch die absolute Sitzmehrheit im bayerischen Landtag geholt.

