Brüssel (AFP) Deutschland, Frankreich und die Niederlande haben Belgien Unterstützung bei der Bewältigung einer drohenden Stromknappheit wegen abgeschalteter Atomreaktoren zugesichert. Die zuständigen Ministerien in Berlin und Den Haag hätten ihre "volle Kapazität" zugesagt, sagte die belgische Energieministerin Marie-Christine Marghem am Mittwoch dem belgischen Sender RTL. Die Regierung in Paris sei grundsätzlich auch bereit, müsse aber noch den eigenen Bedarf prüfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.