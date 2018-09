Dortmund (AFP) Nach dem rechtsextremen Aufmarsch im nordrhein-westfälischen Dortmund am vergangenen Freitag ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung. Die dort skandierten "antisemitischen Aussagen" würden in einem Strafverfahren geprüft, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Dieser ergebe sich "aus den skandierten Parolen, den gezeigten Spruchbändern und den äußeren Gesamtumständen der Demonstrationen".

