Brüssel (AFP) Vor den für Freitag in mehreren Ländern angekündigten Streiks bei Ryanair hat die EU-Kommission den irischen Billigflieger dazu aufgefordert, sich an geltendes EU-Recht zu halten. "Die Einhaltung des Gesetzes ist nicht etwas, über das die Arbeitnehmer verhandeln müssen", sagte Sozialkommissarin Marianne Thyssen am Mittwoch nach einem Treffen mit Ryanair-Chef Michael O'Leary in Brüssel. Das Treffen fand demnach auf Anfrage O'Learys statt.

