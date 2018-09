Berlin (AFP) Nach dem überraschenden Wechsel an der Spitze der Unionsfraktion will der parlamentarische Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) im Amt bleiben. Er freue sich, dass Grosse-Brömer auf seinen Vorschlag hin wieder kandidieren werde, erklärte der neue Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) am Mittwoch in Berlin. Neben Grosse-Brömer als erstem parlamentarischen Geschäftsführer wollen sich demnach auch die drei anderen Fraktionsgeschäftsführer wieder zu Wahl stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.